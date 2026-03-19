Özgür Özel'den Bayram Mesajı
Özgür Özel'den Bayram Mesajı

Özgür Özel\'den Bayram Mesajı
19.03.2026 23:59
CHP Başkanı Özgür Özel, bayramın birleştirici gücüne ve ülkenin yeniden toparlanacağına vurgu yaptı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Hüzünlerin, hasretlerin, küslüklerin yerini kucaklaşmalar alacak. Hep birlikte bu ülkeyi bir bayram havasında ayağa kaldıracağız. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramlar, milletimizin birliğini pekiştirdiği, dayanışmayı büyüttüğü mübarek günlerdir. Ancak ne yazık ki halkımız ile birlikte bu bayramı da buruk karşılıyoruz. Büyük bir ekonomik krizin yanında, derin bir adalet ve demokrasi krizi yaşıyoruz. Bir avuç insanın menfaati için, milletimizin huzurunun ve refahının feda edildiği, devletin gücünün millete karşı kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bizim safımız milletle birdir. Bu devletin sahibi de millettir. Söz veriyoruz. Her yanı dağılan bu büyük evi, yani vatanımızı yeniden toparlayacağız. Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri bizim dönemimizde aynı bayram sofrasına birlikte oturacak. Hüzünlerin, hasretlerin, küslüklerin yerini kucaklaşmalar alacak. Hep birlikte bu ülkeyi bir bayram havasında ayağa kaldıracağız. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

