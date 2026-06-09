Özgür Özel'den CHP'ye Destek Konuşması

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililere seslenerek, " AK Parti'nin yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis'in kapıları önünden gelip püskürttünüz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı yerine parti Genel Merkezi'nde konuşma kararı almasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "ziyaretçi yasağı" getirmesi nedeniyle TBMM Dikmen Kapısı'nda bekleyen partililere seslendi.

Özel, partililere seslenirken, "Türkiye benimle değil, Türkiye sizinle gurur duyuyor. Siz bugün Türkiye'nin kurucu partisi, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne; bu Meclis'i kurmuş, demokrasiyi ve sandığı getirmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, onun seçtiği genel başkanına ve milletvekillerine karşı AK Parti yargısının, AK Parti yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis'in kapıları önünden geri püskürttünüz" ifadelerini kullandı.

Özel şöyle konuştu:

"Siz olmasaydınız, baba ocağına bir pazar sabahı saat yedide, partinin sokağından bile geçmemesi gereken, hepinizin gördüğü o tipler bugün de bu Meclis'in kapısına dayanacak, sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine vereceklerdi."