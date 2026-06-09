Özgür Özel'den CHP'ye Destek Konuşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den CHP'ye Destek Konuşması

09.06.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, partililere seslenerek AK Parti'nin yargı darbesine karşı durduklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililere seslenerek, " AK Parti'nin yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis'in kapıları önünden gelip püskürttünüz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı yerine parti Genel Merkezi'nde konuşma kararı almasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "ziyaretçi yasağı" getirmesi nedeniyle TBMM Dikmen Kapısı'nda bekleyen partililere seslendi.

Özel, partililere seslenirken, "Türkiye benimle değil, Türkiye sizinle gurur duyuyor. Siz bugün Türkiye'nin kurucu partisi, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne; bu Meclis'i kurmuş, demokrasiyi ve sandığı getirmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, onun seçtiği genel başkanına ve milletvekillerine karşı AK Parti yargısının, AK Parti yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis'in kapıları önünden geri püskürttünüz" ifadelerini kullandı.

Özel şöyle konuştu:

"Siz olmasaydınız, baba ocağına bir pazar sabahı saat yedide, partinin sokağından bile geçmemesi gereken, hepinizin gördüğü o tipler bugün de bu Meclis'in kapısına dayanacak, sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine vereceklerdi."





Öfkenizi anlıyorum, sinirinizi anlıyorum, rahatsızlığınızı anlıyorum. Benzerlerini hissediyorum ama şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz. Yüreğim ağzımda izledim. Ama siz şunu gösterdiniz. AK Parti'nin yapmış olduğu yargı kolları darbesinden verilen haksız hukuksuz bir kararla ve o karara dayananların 81 ile haber salmasıyla, illerinde partinin hiçbir yerinde olmayanlar umudu olmayanlar, partiye yakışmayanlar bir anda geldiler kendilerine hiçbir şey vaat edilmemiş dün bir vakte kadar bu toplantıdan haberdar dahi olmayan ama haklının yanında partinin yanında doğru yerde tarihin doğru tarafında durmak isteyen sizler geldiniz ve o cılız ama haklı güçlü bedenlerinizi o iri ama haksız hukuksuzlara karşı siper ettiniz. Helal olsun sizlere.

"BEDENLERİNİZİ HAKSIZ VE HUKUKSUZLARA KARŞI SİPER ETTİNİZ"





Bundan sonra kimse çalı kuşağına mavzer süsü vermeye gayret etmesin. Öyle birtakım toplama kalabalıklarla 'Bin kişiyle bayramlaşayım, bin kişi getirir grup toplantısı yaparım, bin kişiden meşruiyet devşiririm' derseniz, o bin kişinin karşısına Türkiye'deki milyonların temsilcisi bu yürekli insanlar çıkar ve oyunu bozar. Bu yüzden size karşı hem minnet duydum hem de odamdan izlerken büyük bir mahcubiyet yaşadım.

"DURUŞUNUZ PARTİ TARİHİNE KAZINMIŞTIR"











Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, AK Parti, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den CHP'ye Destek Konuşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:38
Can Uzun’dan resital Savunmacıları felç etti
Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:40:53. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den CHP'ye Destek Konuşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.