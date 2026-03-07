Özgür Özel'den Fatma Nur Çelik'e Taziye Ziyareti

(KONYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in Konya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karaman'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde, İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in Konya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Özel'e ziyaretinde Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İl Başkanı Nejat Türktaş eşlik etti.
