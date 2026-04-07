CHP Lideri Özel'den Meslek Fabrikası Açıklaması: 'Harami Zihniyeti'ne Karşı Sandıkta Hesap Sorun
CHP Lideri Özel'den Meslek Fabrikası Açıklaması: 'Harami Zihniyeti'ne Karşı Sandıkta Hesap Sorun

07.04.2026 17:41
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında İzmir'deki Meslek Fabrikası'nın önemi ve AK Parti'nin hukuksuz uygulamaları hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Özel, AK Parti'nin belediyelerin gelir kaynaklarını engellemeye yönelik yöntemlerini eleştirerek, İzmirlilere sandıkta hesap sorma çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında Meslek Fabrikası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özel, İzmir'de hizmetlerin artmasıyla birlikte hazımsızlığın yükseldiğini belirterek, İstanbul'da Galata Kulesi ve Yerebatan Sarnıcı gibi örneklerde AK Parti'nin benzer yöntemlerle belediyelerin gelir kaynaklarını engellediğini iddia etti. Meslek Fabrikası'nın Atatürk tarafından İzmir Belediyesi'ne bırakıldığını, metruk halden kurtarılarak 10 yılda 5800 kursla 145 bin kursiyere meslek eğitimi verildiğini vurguladı.

Özel, AK Parti'nin kanun değişikliğiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tapuları geçirerek Meslek Fabrikası'nı ele geçirmeye çalıştığını, mahkeme süreçlerine rağmen polis operasyonuyla şafak vakti binanın alındığını söyledi. İstanbul'da Adalar iskelesinin TÜGVA'ya bedelsiz verilmesi gibi örnekleri hatırlatarak, İzmir'de de benzer durumlar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Son olarak, İzmirlileri ve tüm Türkiye'yi bu 'harami zihniyetine' karşı sandıkta hesap sormaya davet etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Özgür Özel, AK Parti, Kültür, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Lideri Özel'den Meslek Fabrikası Açıklaması: 'Harami Zihniyeti'ne Karşı Sandıkta Hesap Sorun - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP Lideri Özel'den Meslek Fabrikası Açıklaması: 'Harami Zihniyeti'ne Karşı Sandıkta Hesap Sorun - Son Dakika
