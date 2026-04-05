Özgür Özel'den Paskalya Tebriği

05.04.2026 19:38
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hristiyan cemaatinin ruhani liderlerine Paskalya Bayramı'nı kutladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki Hristiyan cemaatinin ruhani liderlerini arayarak, tebriklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Hristiyanların Paskalya Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki Hristiyan cemaatinin ruhani liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Özel, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Ermeni Katolik Patriklik Yöneticisi ve Ruhani Lideri Vartan Kirakos Kazancıyan ile Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili ve Ruhani Reisi Orhan Çanlı'yı telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

Görüşmelerde Özel, Paskalya Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Paskalya, Güncel, Son Dakika

Advertisement
