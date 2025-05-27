Özgür Özel: Ekonomi İçin Yeni Şafak'a Bakın - Son Dakika
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Özgür Özel: Ekonomi İçin Yeni Şafak'a Bakın

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27.05.2025 16:28
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Özgür Özel: Ekonomi İçin Yeni Şafak\'a Bakın
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CHP lideri Özgür Özel, ekonomik krizi Yeni Şafak'tan örneklerle eleştirdi, iktidarı hedef aldı.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Üretim düştü, sanayi duruyor' ben söylemiyorum, Yeni Şafak söylüyor. Bir de diyorlar ki 'CHP karışır mı' öyle bir umutları var, uğraşıyorlar. Parti içi karışıklık sevenler için AK Parti'yi tavsiye ederim, takip etmek için en güzel mecra Yeni Şafak. Parti içi karışıklık arayanları Yeni Şafak'a abone olsun, orada daha çok yazacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen haftalık Grup Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eskiden ekonomik krizlerin bir yıllık olduğunu, öyle anıldığını, şimdi tam 7 yıllık bir krizin içinde olunduğunu söyleyen Özel, "Milletin canına tak etti. Emekliyi de bezdirdiler, asgari ücretliyi de bezdirdiler, işsizliği de azdırdılar. Saatleri 7 yıl geriye alınca 2018 krizi... Bu krizin adı vatandaşın canına tak dediği gibi baş harfleriyle 'tek adam krizi.' Tek adam rejimine geçtiğimiz günden beri, ekonomi her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor" diye konuştu.

Tek adam rejiminin memleketi ne hale getirdiğinin bir somut göstergesinin de Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 170 temizlik görevlisi almak için açtığı duyuruya yapılan başvuru sayısı olduğunu söyleyen Özel, "3 bin kişilik temizlik görevlisi için 1 milyon 600 bin işsiz başvuruda bulunmuş. 60 ilin nüfusundan yüksek başvuranların sayısı ve aslında nasıl belli kimlerin alınacağı. 1 milyon 600 bin kişiden, kalktı çocuk, tıraş oldu, bu yok zamanda para verdi fotoğraf çektirdi, evrak doldurdu, şehre gitti, başvuru yaptı... Bir umut, 3 bin 170 kişi girecek, 1 milyon 600 bin kişi bu işe başvuruyor, memleket bu halde" dedi.

"Biz sana siyasi bir dille vurduk, Yeni Şafak odunla vurmuş"

Özel, dünyaya demokrat görünen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Masak'a hazırlattığı raporla, "Biz bu rezervleri bugünler için biriktirdik" dediğini belirtti.

"Rezervi 1 milyon 600 bin işsiz için biriktirmemiş, 14 bin lira verdiği emekli için, 22 bin lira verdiği asgari ücretli için biriktirmemiş, bugünler için biriktirmiş ve bunu darbenin mali ayağı olarak ifade etmiştik. Yurt dışında iş baktığını, istifasının cebinde olduğunu söylemiştik, eleştirmiştik, Mehmet Şimşek, 'Niye bana vuruyorlar, anlamıyorum' diyordu. Biz sana siyasi bir dille vurduk, Yeni Şafak odunla vurmuş" diyen Özgür Özel, kürsüden Yeni Şafak Gazetesi'nin ekonominin kötüye gittiğine ilişkin manşetini gösterdi.

Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Yeni Şafak eski Sovyetler'in Pravdası var ya, iktidarın sesi... Yeni Şafak, Tayyip Bey için hakaret eder, hedef gösterir... Tayyip Bey, 'İki kere iki beş eder' dese, Yeni Şafak manşet atar, 'Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti' diye. Mehmet Şimşek 'Rasyonel politikalara geçtik' dedi ya 'Ekonomide rasyonel çöküş.' 'Şirket iflasları katlandı', 'Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı', 'Üretim düştü, sanayi duruyor', 'Yatırımlar durdu', ben söylemiyorum, Yeni Şafak söylüyor. Bir de diyorlar ki 'CHP karışır mı' öyle bir umutları var, uğraşıyorlar. Parti içi karışıklık sevenler için AK Parti'yi tavsiye ederim, takip etmek için en güzel mecra Yeni Şafak. Parti içi karışıklık arayanları Yeni Şafak'a abone olsun, orada daha çok yazacak."

"Bayram ikramiyesiyle koçun boynuzundan tutup eve getiriyordun. Bu bayram koçun bir butunu alamıyor"

CHP Genel Başkanı Özel, Kurban Bayramı'nda memlekete gitmek isteyen emeklilerin, otobüs biletlerinin hesabını da yaparak, "Bu bayram ikramiyesi ilk verildiğinde 1000 liraydı. O zaman bayram ikramiyesiyle koçun boynuzundan tutup eve getiriyordun. Bu bayram ikramiyesi koçun bir butunu alamıyor. İstanbul'dan Mersin'e gidiş, iki kişi 2 bin 600 lira. Gidiş-dönüş 5 bin 200 lira. Ahmet amcayla Fatma teyze İstanbul'dan memleketi Mersin'e gitse Ahmet amca dönüyor, Fatma teyze Mersin'de kalıyor. Sivas daha da berbat, İstanbul'dan Sivas'a gitseler, gidiş 3 bin 200 lira. Zaten Sivaslılar memleketi çok seviyor. Dönüş yok, Sivas'ta ikisi birden" ifadelerini kullandı.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel: Ekonomi İçin Yeni Şafak'a Bakın - Son Dakika

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