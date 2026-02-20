Özgür Özel, gençleri selamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel, gençleri selamladı

20.02.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Atatürk büstünü koruyan gençlerle konuştu, onlara destek sözü verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Seyhan ilçesi Büyüksaat Ortaokulu'nda, fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstünü elleriyle tutarak koruyan gençler ile görüntülü konuştu. Özel, gençlere "Vallahi izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Yaşayın çocuklar, çok teşekkür ederiz. Böyle yani o görüntüleri görünce Türkiye'deki herkes dedi ki, 'Bu Türkiye'de bazen Atatürk'e düşmanlık edenler, Cumhuriyet'e düşmanlık edenler oluyor.' Hiçbir şey olmaz. Böyle bir gençlik olduktan sonra hepinizle gurur duyduk" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Seyhan ilçesi Büyüksaat Ortaokulu'nda, fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstünü elleriyle tutarak koruyan gençler ile görüntülü konuştu.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu aracılığıyla gençlere ulaşan Özel, "Önce Twitter'da gördüm ve sonra televizyonda gördüm. Çok duygulandım. Atatürk büstü tam yıkılacakken koşturuyordunuz. Ondan sonra sonra Anıl Başkanıma dedim ki 'Bu Adana'nın yiğit evlatları ile bir tanışalım' dedim. Nasıl oldu? Çok acayip yağmur vardı değil mi?" dedi. Öğrencilerden Mustafa, "Başkanım bedendeydik. Bayağı bir yağmur yağıyordu. Arkadaşım fark etti. Dedi ki, 'Atamız sallanıyor." Biz de desteğe gittik" yanıtını verdi.

"İzlerken gözyaşlarımı tutamadım"

CHP lideri Özel, "Vallahi izlerken gözyaşlarımı tutamadım. İlk sen koştun değil mi? Düşmesin diye. Bir de montunu çıkarıp Atatürk'ün başına doğru koyan. Bir de öbür yandan rüzgar gelmesin diye yan yana duran iki kişi var. Onlar da siz misiniz? Yaşayın çocuklar, çok teşekkür ederiz. Böyle yani o görüntüleri görünce Türkiye'deki herkes dedi ki, 'Bu Türkiye'de bazen Atatürk'e düşmanlık edenler, Cumhuriyet'e düşmanlık edenler oluyor.' Hiçbir şey olmaz. Böyle bir gençlik olduktan sonra hepinizle gurur duyduk." diye konuştu. Özel'in "Hangi okul? Hepiniz aynı sınıfta mısınız?" sorusu üzerine öğrencilerden Ardacan, "Büyüksaat, Aynı sınıftayız" diye yanıtladı.

"Atatürk'ün makamında onları ağırlarız burada"

Özel, Adana İl Başkanı Tanburoğlu'na, "Başkanım gençlerle bir konuşun. Bir de okulla bir konuşun. Böyle gençlerin yaptıklarının karşılığı olamaz ama biz okula, sınıfa, bir şeyler yapalım. Olur mu? Sen bir konuş, ihtiyaç neyse, okullarında ihtiyaç neyse onu da üstleneyim. Böyle onların hatırına, onların yaptıkları bu güzelliği, bize yaşattıkları bu güzel duygunun anısına bir şey yapalım. Okula yapabiliriz, sınıfa yapabiliriz. Ayrıca genç arkadaşların sen bir adreslerini al" talimatını verdi.

Genel Başkan Özel, gençleri Ankara'ya davet ederek, "Eğer aileleri uygun görürse 23 Nisan'da olabilir, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda olabilir. Hem böyle birlikte bir Anıtkabir ziyareti yaparsınız hem de biz Atatürk'ün makamında onları ağırlarız burada inşallah. Bekliyoruz, hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, gençleri selamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:46:23. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel, gençleri selamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.