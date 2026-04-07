Özgür Özel'in 12 Partiyle Ara Seçim Görüşmesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'in 12 Partiyle Ara Seçim Görüşmesi

07.04.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 muhalefet partisiyle ara seçim gündemiyle görüşmeler yapacak.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle hafta boyunca 12 muhalefet partisiyle görüşme yapacak. İlki pazartesi günü DEM Parti ile başlayan görüşmeler; yarın TİP ve EMEP, perşembe günü İYİ Parti, Gelecek ve Yeniden Refah Partisi, cuma günü Demokrat Parti ve DEVA Partisi, pazar ve pazartesi günleri ise Anahtar Parti, Zafer Partisi, Saadet Partisi ve SOL Parti ile devam edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrısının ardından bu gündemle muhalefet partilerini ziyaret edeceğini duyurmuştu. Bu çerçevede dün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Genel Merkezi'nde görüşen Özel, hafta boyunca görüşmelere devam ederek 12 muhalefet partisiyle ara seçimi görüşecek.

Randevu programına göre Özel ve CHP heyeti, yarın İstanbul'da Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) ile; 9 Nisan Perşembe günü Ankara'da İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile; 10 Nisan Cuma günü ise Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin genel başkanlarıyla bir araya gelecek. Randevular 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü; Anahtar Parti, Zafer Partisi, Saadet Partisi ve SOL Parti ile devam edecek.

Görüşmelerde ara seçimin haricinde İran Savaşı, Türkiye'nin dış politikası, ekonomik kriz için CHP Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin hazırladığı önlem paketi ve Siyasi Etik Yasası'nın da gündeme gelmesi bekleniyor.

Özel siyasi parti turunun ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan randevu talebinde bulunacak.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Özgür Özel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 19:02:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.