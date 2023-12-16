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Özgür Özel: Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak (2) - Son Dakika
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Özgür Özel: Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak (2)

ÖZEL, CHP GENÇLİK KOLLARI İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA KATILDICHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki programı kapsamında gençlik kolları başkanları ile yaptığı şehir turunun ardından CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Özgür Özel: Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak (2)
16.12.2023 - 18:40,
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Özgür Özel Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki programı kapsamında gençlik kolları başkanları ile yaptığı şehir turunun ardından CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda gençlere seslenen Özel, Manisa'nın tarihi, kültürel, ekonomik ve tarımsal özelliklerini tanıtıp, Hepiniz, Fatih Sultan Mehmet'in yetiştiği topraklardasınız. 17 şehzadenin yetiştiği, altısının tahta geçtiği topraklardasınız. Kanuni Sultan Mehmet'i yetiştiren topraklardasınız. 2. Selim'i, 3. Murad'ı, 3. Mehmet'i, 1. Mustafa'yı yetiştirip; tahta yollayan memlekettesiniz. Dünyanın en eski festivallerinden bir tanesi olan Mesir Festivali'nin yapıldığı kenttesiniz. 'Şehzadeler kenti' demek sadece sağ siyasetçilerin, Osmanlı'yı kendilerince sahiplenenlerin bütün kibrine rağmen; yaptıkları iyisi kötüsüyle Cumhuriyet ilan edilene kadar, yükselme döneminde dünyaya kattıkları ile çok önemli topraklardayız. CHP'liler olarak tarihi ile barışık; tek adam yönetiminin, denetimsiz bir tek adamın koca bir imparatorluğu önce hasta adam, sonra işgale uğramış bir ülke yaptığını; ondan bir Kurtuluş Savaşı'nın nasıl örgütlendiğini, önce 'kurtuluş'un sonra 'kuruluş'un nasıl gerçekleştiğini; bunun sonucunda Cumhuriyetin kıymetini en iyi bilenler bizleriz. Biz Hezarfen Ahmed Çelebi'yiz, Galata Kulesi'nden uçmayı hayal edebilen, hesabı kitabı yapan Hezarfen Ahmed Çelebi'ye sahip çıkıyoruz. Biz Mimar Sinan'ı destekliyoruz. Biz; bilime sahip çıkan, bu toprakların gelişimi için taş üstüne taş koyan herkesi destekliyoruz. Biz en çok, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü destekliyoruz ifadelerini kullandı.

'HEP BERABER ONLARI İKNA ETMEMİZ GEREKİYOR'

Türkiye'nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, Ülkede büyük bir beka sorunu olduğuna katılıyorum; Sayın Bahçeli gibi, Sayın Erdoğan gibi. Bu ülke üzerinde bütün dünya hesap yapıyor, hayal kuruyor. Onlara bakarsan sorun bu. Yarın gelebilirler, işgal edebilirler. Bu tarafı kolay, 100 yıl önce nasıl izin vermediysek, bütün dünya hayal kursa da kimsenin emellerine ulaşmasına izin vermeyiz. Ama bütün dünya bu güzel ülke üzerinde hayal kurarken, bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. Türkiye'de gençlerin yüzde 75'i, bavulları kafada toplamış, fiilen toplaması an meselesi. Ey Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin beka sorunu dünyanın burada hayal kurması değil, bu ülkenin gençlerinin sizin yüzünüzden yurt dışında hayal kurmasıdır. Türkiye'de büyük bir umutsuzluk, büyük bir hayal kırıklığı var dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A FİLİSTİN ÇAĞRISI

Filistin meselesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Özel, Recep Tayyip Erdoğan halen bizi, Netanyahu ağzıyla konuşmakla suçluyor. Türkiye Filistin meselesini, iç politikada elverişli bir alan gördükleri için meselede Yaser Arafat- Ecevit çizgisinden geldiğimizi görüyor ama görmezden gelmeye çalışıyor. Filistin meselesi; siz kulağınızın üstüne yatarken, CHP'nin meselesiydi, devrimci gençlerin meselesiydi, yine bizim meselemizdir. Kendisine bir çağrıda bulundum Eğer cesaretin varsa ben hazırım. Benim valizim hazır. Ben zaten izin bekliyorum, Gazze'ye gideceğim. Gel Devlet Bahçeli'yi çağır, bütün partilerin genel başkanlarını çağır, hep beraber Refah Sınır Kapısı'na dayanalım, Filistin meselesini bütün dünyaya anlatalım ifadelerini kullandı.

'SİZİN SORUMLULUĞUNUZ ÇOK AĞIR'

Özel, sözlerini şöyle tamamladı

Önümüzdeki seçimlere giderken, seçmen baktığında; 'Bu CHP, bu ülkeyi yönetir' diyecek. Ülkenin yüzde 50'si kadın, CHP'de de öyle. Kimin nasıl inandığı, nasıl yaşadığı değil; önemli olan kafasının içindeki. Başının üzerine sardığı ile ilgilenmiyoruz, çok da saygı duyuyoruz. Herkesin kafasının içine bakıyoruz. Dürüst mü, ahlaklı mı, çalışkan mı; bu partiyi seviyor mu, bu ülkeyi seviyor mu Bütün gençleri kucaklayın. Ailesi hangi görüşte olursa olsun, kucaklayın. Hep birlikte Türkiye'yi kucaklarsak, başaracağımıza önce kendimizi sonra Türkiye'yi inandırırsak, Türkiye'yi kurtaracağız. Size inanıyorum. Atatürk Cumhuriyeti CHP Genel Başkanı'na emanet etmedi, benim öyle bir sorumluluğum yok. Ben partiyi yönetmekle meşgulüm. Atatürk Cumhuriyeti size emanet etti. Sizin sorumluluğunuz çok ağır, gereğini yerine getirin. Cumhuriyeti kurtarın. (DHA)

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Gençlik, Manisa, Son Dakika

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