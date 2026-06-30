Özgür Özel'den şehit ailesine başsağlığı - Son Dakika
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Özgür Özel'den şehit ailesine başsağlığı

30.06.2026 18:44
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel,  Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde meydana gelen kazada şehit olan Çavuş Abdurrahman Hilal’in ailesine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel,  Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen kazada şehit olan Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı diledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman askerimiz Abdurrahman Hilal'e Allah'tan rahmet; ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Operasyon, Güncel, Son Dakika

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