Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal ile Buluştu

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum üyeleri ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Özel, İstanbul'da düzenlenecek olan Sosyalist Enternasyonal toplantılarının başlangıcında Sosyalist Enternasyonal Prezidyum üyeleri ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.