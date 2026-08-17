İBB Davası'nın ikinci celsesi... Özgür Özel: "Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik" - Son Dakika
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İBB Davası'nın ikinci celsesi... Özgür Özel: "Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik"

İBB Davası\'nın ikinci celsesi... Özgür Özel: "Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik"
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Davası'nın ikinci celsesi öncesinde Silivri'de açıklamalarda bulundu. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkının kısıtlanmasının, iddiaların çürütülmeye müsait olduğunu gösterdiğini söyledi.

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın ikinci celsesi öncesinde yaptığı açıklamada "O kadar berbat durumdalar, o kadar kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik. YENİ Parti dimdik ayakta. Partimizi elimizden almak isteyenler ortalıkta yok. Bir kısmı burada savunma hakkını kullandıracak mı, kullandırmayacak mı onu göreceğiz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nı takip etmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin Yeni Duruşma Salonu'na geldi.

"TARİHİN BU NOKTASINA TANIKLIK ETMEYE GELDİK"

Dava öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Özel, şunları kaydetti:

"Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı. Kendisi 'Savunma yapmak istiyorum' dediği halde bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti aksi takdirde 'Susma hakkınızı kullandık kabul edeceğiz' demişlerdi. Bırakın Türkiye siyasi tarihinin en kritik duruşmalarından birinde, bu Türkiye'de 972 tane ilçenin herhangi bir tanesindeki bir adliye binasında herhangi basit bir davada uygulandığında verilecek ilk karar bozma kararıdır. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyoruz. Kendine güvenen bir savcı, kendine güvenen bir hakim, adalet dağıtacağını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı, demek ki o kadar berbat durumdalar, o kadar kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik.

"YENİ PARTİ DİMDİK AYAKTA"

YENİ Parti Genel Başkanı olarak geldik. Bu sürecin böyle işlemesini istemezdik ama buradaki kumpası kuranlarla oradaki kumpası kuranlar aynı büyük planın parçası ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Bakın görüyorsunuz. YENİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı burada. Bir ara ana muhalefetten düştünüz diye birtakım valilik tarafından kısıtlamalar uygulanıyordu. Şimdi ana muhalefet partisinin il başkanıdır. Bütün ilçe başkanlarımız burada. 39'da 38'i devam ediyor. Bir arkadaşımız da yeni katıldı. Hepsi burada. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz burada. YENİ Parti dimdik ayakta. Partimizi elimizden almak isteyenler ortalıkta yok. Bir kısmı burada savunma hakkını kullandıracak mı, kullandırmayacak mı onu göreceğiz."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yeni Parti, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası'nın ikinci celsesi... Özgür Özel: 'Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik' - Son Dakika

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