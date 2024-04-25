Özgür Özel: Yereldeki Başarımız, Geneldeki İktidarımızın Önünü Açacak

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL – Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(TEKİRDAĞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerin ardından Manisa'dan sonra ikinci büyükşehir belediye ziyaretini Tekirdağ'da yaptı. Başkan seçilen Candan Yüceer'i ziyareti sırasında Özel, "Yereldeki başarımız, geneldeki iktidarımızın önünü açacak. Atatürk'ün partisinin belediye başkanları, Atatürk'ün partisinin ikinci yüzyılın ilk genel seçiminde iktidar olmasının yolunu açacak. İyi kamu görevi, şeffaf yönetim, adil yönetim, CHP'nin iktidarının yolunu açacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü Tekirdağ programları kapsamında önce Çorlu tren faciası davasının karar duruşmasını izledi, ardından sırasıyla Çorlu CHP İlçe Başkanlığı'nı, Çorlu Belediyesi, CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı, CHP Tekirdağ İl Başkanlığı ve il başkanlığı önünde kurulan bir semt pazarını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Özel, son olarak da Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'i makamında ziyaret etti. Geçen 31 Mart'ta yapılan seçimlerde başkan seçilen Yüceer, ziyareti için Özel'e teşekkür etti, seçimde en yakın rakibine yüzde 15'lik fark attıklarını hatırlattı. Özel de görevinde başarılar dileyerek şunları söyledi:

"KADINLARA DESTEK VEREN BELEDİYELERE MOR BAYRAK VERECEĞİZ"

"Mayıs ayında yaşadığımız üzüntüden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunda yapılan ölçme ve değerlendirmelerde önemli bir avantajı olduğunu gördük. Yeni dönem siyasetimizde kadın ve gençlere çok önem veriyoruz. Daha önce il belediye başkanı olarak seçilip büyükşehir belediye başkanı olan Aydın'ın topuklu efesi Özlem Çerçioğlu, tek büyükşehir adayımızdı. Bu seçimde 5 büyükşehirde kadın aday gösterdik. Sakarya ve Kahramanmaraş'ta adaylarımız, galibiyeti bir sonraki sefer tadacaklar inşallah ama 3 büyükşehrimizde; Tekirdağ, Eskişehir ve Aydın'da kadın belediye başkanlarımız var. Geçmiş dönemin 3 katı kadın belediye başkanımızla çok önemli işleri yapacağız. Ben çok başarılı sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Önümüzdeki dönem Türkiye, CHP'li belediyelerin mor bayrak uygulamasını konuşacak. Önce belediyelerimizden yeteri kadar kadın istihdamı yaratan, önüne konulan hedefleri gerçekleştiren, kadının çalışma hayatına katılımı için yeterince kreş yapan, sosyal hayata katılımının önündeki engelleri kaldıran, kadınlar için bütün tedbirleri alan, 0-4 yaş arası çocuğu olan kadınların ulaşımını, çocuklarının sütünü sağlayan belediyelerde, belli kriterleri ilan ettiğimiz belediyelerde, o belediyelerimize kadınların mücadelesine destek verdikleri için mor bayrak vereceğiz. Sonra da o belediyeler yukarıdan aşağıya doğru kendi görev yaptıkları yerde, kendi denetimine tabi olan müesseselerde, esnaflarda, lokantalarda, işyerlerinde ilk önce kolay uyulabilir kriterler koyup dönem içinde onları artırarak kadın emeğini değerlendiren, kadın istihdamını artıran, kadının hayatını kolaylaştıran standartları sağlayan işyerlerine mor bayrak verecekler. Biz de diyeceğiz ki mor bayrağı görüyorsanız kadın emeğine saygı vardır, kadın istihdamına saygı vardır. Buradan alışveriş yaparsanız kadınları desteklemiş olursunuz diyeceğiz.

"DAHA FAZLA KADIN BAŞKANIMIZIN OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Bu, Türkiye'nin belli standartları sağlaması için de yerel yönetimlerden çok önemli bir hamle olacak. Ben bu anlamda sabahleyin Çorlu Belediye Başkanımız bu konuda oldukça iddialı olduklarını söylemişti. Zaten Candan Yüceer'in Meclis mücadelesi, kadın hakları mücadelesiyle geçmiştir. İlerleyen zamanlarda çok daha fazla kadın belediye başkanımızın olmasını ümit ediyoruz. Bugün çok sayıda belediye meclis üyemizle, kent konseyi başkanımızla, sayıları 3'e katlanan kadın muhtarlarımızla Tekirdağ, bir Cumhuriyet kenti olduğunu bir kez daha ispatlamış durumda. Ben il başkanımla birlikte ilde de ifade ettim. Gençlere önem vermeye, kadınlara önem vermeye ve sosyal politikalara önem vermeye devam edeceğiz. Bugün kapının girişinde sabahleyin Çorlu Belediyesinde belediye başkanımızın mal bildirimini gördüm. Süleymanpaşa Belediye Başkanımıza şimdi uçağa gidip Denizli'ye geçeceğim için gidemedik, ilçeyi ziyaret ettik ama o da fotoğrafını gösterdi. Candan Yüceer, kapının girişine binaya mal bildirimini astı. Biz kampanya boyunca bunu söylemiştik. Bazı belediye başkanlarımız, Mansur (Yavaş) Başkan gibi seçimi çoktan kazanmış başkanlar önceden astılar. Burada tabii Candan Başkan ilk kez adaydı. Bugün kapıda mal bildirimini gördük. Bu özgüveni yüksek, temiz belediyeciliğin, temiz yerel yönetimlerin taahhüdüdür. Bunlar çok kıymetlidir. Bundan sonra bu belediyeleri, Türkiye'deki nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 80'ine, toplanan vergilerin yüzde 86'sına hizmet ediyoruz. Yereldeki başarımız, geneldeki iktidarımızın önünü açacak. Atatürk'ün partisinin belediye başkanları, Atatürk'ün partisinin ikinci yüzyılın ilk genel seçiminde iktidar olmasının yolunu açacak. İyi kamu görevi, şeffaf yönetim, adil yönetim, CHP'nin iktidarının yolunu açacak.

"CHP'NİN BAŞARISI SADECE KENDİNE AİT DEĞİL"

Bugün CHP'nin yerelde kazanmış olduğu başarı sadece kendisine ait bir başarı değildir. Çağrımız Tekirdağ'da Tekirdağ ittifakınaydı, Türkiye'de Türkiye ittifakınaydı. Tekirdağ'ın aslan sosyal demokratları partimizdedir, bizimledir, Tekirdağ ittifakındadır ama sadece onlardan oy almadık. Tekirdağ'da neredeyse her iki oyun bir tanesini alırken aldığımız oyda milliyetçi demokratların payı vardır. Geçmişte başka partilerde olsa da bugün CHP'ye oyunu vermiş milliyetçi demokratların oyunun kıymetini bileceğiz. Onları pişman etmeyeceğiz. Bu belediye, onların da belediyesidir. Yalandan ve haramdan bıkmış muhafazakar demokratlar, bu seçimde dürüst ve iyi yönetim için Türkiye ittifakına gelirken Tekirdağ'da Tekirdağ ittifakında bize oy verdiler. Onları pişman etmeyeceğiz. Tekirdağ'da yerlilik çok önemli olduğu kadar dışarıdan göç alan bir yerdir. Çok sayıda Kürt kardeşim oy verdi, verdiği için pişman etmeyeceğiz. Yine İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'dan gelmiş, Tekirdağ'a yerleşmiş vatandaşlarımızın hiçbirini pişman etmeyeceğiz. Onlarla birlikte Türkiye ittifakını iktidar yapacağız. Türkiye ittifakı iktidar olduğunda artık sadece yandaşların değil, bütün vatandaşların yüzü gülecek. Türkiye ittifakı iktidar olduğunda sadece bir partiye mensup olanlar değil, tüm siyasi görüşten olan tüm yoksullar, emekliler, tüm memurlar, tüm emekçilerin yüzü gülecek. Yine Türkiye ittifakında gençlerin yüzü gülecek.

"İKTİDAR OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Biz bugün 20 gün gençlerin yüzünü güldürdük, memnun oldular ama gençler okulda barınma sorunlarıyla, emekliler 10 bin lirayı kiraya verirlerse aç karınlarıyla, yemeğe verirlerse sokakta kalışlarıyla ağır bir ekonomik krizler karşı karşıyalar. Kredi kartları birinden çekip öbürüne kapatılırken kar topu gibi büyüyor, esnafın ve vatandaşın kredi kartı borcu büyüyor. Ayçiçek üreticisinden başlayarak burada buğday üreticisi, hububat, tahıl üreticileri çok zor durumdalar. Bunların hepsinin sesi olmaya çalışacağız ama onların yüzünü güldürmek için hep birlikte iktidar olmak için çalışacağız. Burada yerel yöneticilere, büyükşehirlere, illere, ilçelere, örgütümüze, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Biz bu dönemi iyi geçirdiğimiz taktirde, millet zaten bıçak kemikte, bize mesajı verdi 31 Mart'ta. 'Böyle siyaset yapın, ben size kredi veriyorum' dedi. 'Türkiye'nin geleceğine sizinle yatırım yapacağım' dedi. 'Size tüketmeniz için tüketici kredisi vermiyorum, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak için yatırımcı kredisi sağlıyorum' dedi. İyi yönetirseniz unutmayın banka müdürleri yatırımcı kredisini verir. Kar eden şirket kredinin bitmesine yakın gider. Genel müdürlüğümüz sizin kredinizi genişletti, daha çok kullanır mısınız der ama şirkette işler gidiyorsa dönem sonu gelmeden krediyi kapamaya kalkar. Biz iyi yönetimimizle vatandaşın yatırımcı kredisini günü geldiğinde artırarak vermesini sağlayıp Türkiye'nin geleceğine yaptığı yatırım ve bize açtığı krediyi en iyi şekilde değerlendirmeye hepimiz mecburuz."