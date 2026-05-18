Özgür Özel, Türkan Saylan'ı Andı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucusu Türkan Saylan'ı vefatının 17'nci yılında andı. Özel, "Cumhuriyet'in değerlerinden hiç ödün vermeden yürüttüğü mücadele mirasına, savunduğu değerlere ve kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan'ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Çağdaş bir Türkiye idealiyle ömrünü kız çocuklarının eğitimine, kadın haklarına ve bilime adayan Türkan Saylan'ı vefatının 17'nci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet'in değerlerinden hiç ödün vermeden yürüttüğü mücadele mirasına, savunduğu değerlere ve kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne sahip çıkmayı sürdüreceğiz."