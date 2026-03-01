(BOLU) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde annesi Mecbure Ateş'i kaybeden CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'e taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde annesi Mecbure Ateş'i kaybeden CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'e taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı diledi. Özel'e Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, Türker Ateş'e Taziye Ziyareti - Son Dakika
