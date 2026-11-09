Özgür Özel, Yeni Parti\'nin Kurucular Kurulu ve PM toplantılarına başkanlık etti

Özgür Özel, Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu ve PM toplantılarına başkanlık ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki genel merkezde Kurucular Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarını yönetti. Kurucular Kurulu'nun ardından başlayan PM toplantısı hâlâ devam ediyor.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kurucular Kurulu ve Parti Meclisi (PM) toplantılarına başkanlık etti.
Özel, PM ve Kurucular Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere partisinin Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan genel merkezine gelerek çalışmalarına başladı.
Kurucular Kurulu toplantısının ardından başlayan Parti Meclisi toplantısı, çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA
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