Özgür Özel, Yücelciler Teşkilatı'nın 1948'de İdam Edilen Kurucu Üyelerini Andı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkanlar'da yaşayan Müslüman Türklerin milli ve manevi değerlerini korumak amacıyla kurulan Yücelciler Teşkilatı'nın 1948'de kurşuna dizilerek idam edilen kurucu üyeleri Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer'i andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Yücelciler Teşkilatı'nın kurucu üyelerinin idam edilişlerinin 78'inci yılı nedeniyle paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Balkanlar'da yaşayan Müslüman Türklerin milli ve manevi değerlerini korumak amacıyla kurulan Yücelciler Teşkilatı'nın 1948'de kurşuna dizilerek idam edilen kurucu üyeleri Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer'i rahmetle anıyorum."

Yaşanan bütün acılar Türk toplumunun hafızasında unutulmayacak derin izler bırakmıştır. Şehitlerimize, o günlere tanıklık ederek sonrasında Türkiye'de ve Balkanlar'da vefat etmiş tüm büyüklerimize rahmet ve minnetle."