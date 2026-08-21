Öztrak'tan Ekonomik Tehlikeye Dikkat! - Son Dakika
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Öztrak'tan Ekonomik Tehlikeye Dikkat!

Öztrak\'tan Ekonomik Tehlikeye Dikkat!
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CHP Grup Başkanı Öztrak, Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarına ve yüksek dış borçlara dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, ekonomi politikalarını eleştirerek, "İş ve AŞ yaratacak doğrudan yatırımlar azalıyor, Her an kaçabilecek sıcak para girişleri artıyor. Dış finansmanın kalitesi ve rezerv yeterliliği göstergeleri bozuluyor. Bu iktidar güven vermiyor. Oysa bu kırılganlığın ilacı güvendir. Gömleğin doğru iliklenmesi gereken düğmesi, bir an evvel seçimdir" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin brüt dış borcunun önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 539 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Tek kişilik rejime geçilen 2018'den bu yana; Türkiye'nin toplam dış borcu 127 milyar dolar, brüt kısa vadeli dış borcu ise 78 milyar dolar arttı. Bu dönemde; toplam dış borç artışının üçte ikisi kısa vadeli borçlardan kaynaklanıyor" dedi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Tek Kişilik Rejime geçtiğimiz 2018 yılında, kısa vadelilerin toplam dış borç içindeki payı yüzde 23 idi. Sarayın akıl dışı 'faiz sebep' politikaları başladığında yüzde 29'du. 2026'nın ikinci üç ayı itibariyle yüzde 32'ye yükseldi. Saray'ın 'faiz sebep' demesinden bu yana Türkiye'nin kısa vadeli brüt dış borcundaki artış 52 milyar dolar. Bunun 40 milyar doları, özel kesimin kısa vadeli dış borcundaki artıştan kaynaklanıyor.

"TÜRKİYE'NİN BULMASI GEREKEN PARA 300 MİLYAR DOLAR"

Nitekim, 2026 Mayıs ayında, bankalar ve finansal kuruluşlar hariç şirketlerin net döviz açığı da 200 milyar doların üstünde… Yılın ikinci üç ayı itibariyle, Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyon Açığı ise 8 yılın zirvesinde: 403 milyar dolar. Haziran itibariyle, Türkiye'nin bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç 240 milyar dolar. Finanse edilmesi gereken cari açık da 40 milyar dolar. Net Hata ve Noksan Hesabındaki (yapılan son revizyona rağmen) 20 milyar dolarlık çıkış da düşünüldüğünde önümüzdeki bir yıl içinde, Türkiye'nin cari açık, dış borç ödemesi ve diğer dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak için bulması gereken para 300 milyar dolara ulaşıyor.

Buna karşın, Yılın ikinci üç ayında, önceki üç aya göre Yabancıların Türkiye'deki 'Doğrudan Yatırım Stoku' 1,3 milyar dolar gerilemiş. Konjonktürdeki ani bir değişimle her an dışarı kaçabilecek Portföy Yatırımları ise 12,5 milyar dolar artışla 155 milyar dolara yükselmiş. Bu da dış açığın finansmanında kırılganlığın artığını gösteriyor. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri Haziran sonu itibariyle 149 milyar dolar. Rezervlerin kısa vadeli dış borcu karşılama oranı geçtiğimiz yıl Haziran'da yüzde 91 idi. Bölgemizdeki savaşın da etkisiyle rezervlerin erimesi sonucunda, 2026 Haziran itibariyle yüzde 87'ye geriledi.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ DENGESİ GİDEREK KIRILGANLAŞIYOR"

Türkiye'nin dış dengesi giderek kırılganlaşıyor. Bir yandan, tek adam rejimine geçildikten sonra yaşanan güven bunalımı ve uzun süren yüksek faiz-düşük kur politikası, bir yandan bölgemizdeki jeo-stratejik gelişmeler, dış yükümlülüklerimizi artırıyor. İş ve AŞ yaratacak doğrudan yatırımlar azalıyor, Her an kaçabilecek sıcak para girişleri artıyor. Dış finansmanın kalitesi ve rezerv yeterliliği göstergeleri bozuluyor. Bu iktidar güven vermiyor. Oysa bu kırılganlığın ilacı güvendir. Gömleğin doğru iliklenmesi gereken düğmesi, bir an evvel seçimdir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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