Çankırı\'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.06'da, merkez üssü Ilgaz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

YERİN 12 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.