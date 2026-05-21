Öztürkmen: CHP'den Kopamam

21.05.2026 17:46
CHP'li Öztürkmen, ihraç talebini reddederek partisine bağlı kaldığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Ben bu partinin neferiyim. CHP'liyim. Gençlik kollarından beri buradayım. 40 yıllık bir mücadeleden geliyorum. Beni partimden koparmaya kimsenin gücü yetmez. Üstelik partiyi birleştirmek yerine daha fazla ayrıştırmak ancak CHP düşmanlarına hizmet eder. Ben ölene kadar CHP'de kalacağım. Tüm gücümle bu çatı altında mücadeleye devam edeceğim" dedi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre "Yargı mutlak butlan kararı verirse saygı duyulmalıdır" açıklaması yapan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkme'in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini Parti Meclisi'nin gündemine alacaklarını açıklamıştı. CHP'li Öztürkmen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öztürkmen, 12 saniyelik sözlerinin çarpıtılarak bağlamından koparıldığını savunarak şunları kaydetti:

"Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceğim yönündeki kararı az önce öğrendim. Bugün Nadira Kadirova'nın şüpheli ölümünün aydınlatılması için düzenlediğim basın toplantısının bitiminde, bir muhabir mutlak butlan tartışmasıyla ilgili görüşlerimi sordu. Soru üzerine, 'Butlan konusu benim ya da arkadaşlarımın konusu değildir, yargının konusudur' ifadelerini kullandım. Konuyu bu kadarla kapatmak için, yargı ne karar verirse devleti kuran bir parti olarak saygı duyulması gerektiğini söyledim. Yani ben butlan süreciyle ilgili bir basın toplantısı düzenlemedim."

"SANKİ BUTLAN İÇİN TOPLANTI DÜZENLEMİŞİM GİBİ YANSITILDI"

Toplam 12 saniyelik bu sözlerim çarpıtılarak bağlamından uzaklaştırıldı ve sosyal medyada şahsıma karşı kampanyaya çevrildi. Sanki butlan için basın toplantısı düzenlemişim gibi yansıtıldı. Parti Sözcümüz Sayın Zeynel Emre, ihraç talebine gerekçe olarak mutlak butlan konusundaki bu bir cümlelik yanıtımı gösterdi.Partimizle ilgili bir konuyu basın önünde tartıştırmamak için kurduğum bu cümlenin disiplin gerekçesi yapılamayacağı kesindir. Partimizin yetkili kurullarının sağduyulu davranacağı, hem hukuk hem de parti hukuku açısından bu ihraç talebini reddedeceği muhakkaktır.

"40 YILLIK BİR MÜCADELEDEN GELİYORUM"

Ben bu partinin neferiyim. CHP'liyim. Gençlik kollarından beri buradayım. 40 yıllık bir mücadeleden geliyorum. Beni partimden koparmaya kimsenin gücü yetmez. Üstelik partiyi birleştirmek yerine daha fazla ayrıştırmak ancak CHP düşmanlarına hizmet eder. Ben ölene kadar CHP'de kalacağım. Tüm gücümle bu çatı altında mücadeleye devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
17:41
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı
17:41
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 18:43:18.
