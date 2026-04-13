PAB 152. Genel Kurul Toplantısı İstanbul\'da

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde 15-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı otelde PAB Genel Sekreteri Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Jabre ile toplantı yaptı. Toplantıda, Genel Kurul kapsamındaki hazırlıklar ele alındı.

'Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek' temasıyla düzenlenecek Genel Kurulda, dört daimi komitenin çalışmaları, forumlar ve tematik toplantılar olmak üzere 80'den fazla program gerçekleştirilecek.