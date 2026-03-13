Pakistan-Afganistan Çatışmaları Tırmanıyor

Pakistan ile Afganistan arasında sınır bölgelerinde çatışmalar sürerken İslamabad yönetimi, Afganistan'da düzenledikleri operasyonlarda "663 silahlı unsurun öldürüldüğünü" duyurdu.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonlarda Afganistan güvenlik güçlerine mensup 663 silahlı unsurun öldürüldüğünü, 887'den fazlasının da yaralandığını öne süren Tarar, ayrıca 249 kontrol noktası ve 224 tank, zırhlı araç ve topun imha edildiğini iddia etti.

Tarar ayrıca, Afganistan tarafında 44 karakolun da ele geçirildiğini savundu.

Afganistan, saldırılara karşılık verildiğini duyurdu

Afganistan yönetiminin Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da saldırılara karşılık kendilerinin de Pakistan topraklarında karşı saldırılar düzenledikleri belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat bölgesindeki bir askeri tesise hava saldırısı düzenlendiği anlatılarak, saldırı sonucu tesisin komuta merkezi, depoları ve lojmanlarının yıkıldığı kaydedildi.

Bakanlık başka bir paylaşımda da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Pakistan askeri tesisini, insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldıklarını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), X'teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, 26 Şubat'tan bugüne çatışmalar sonucu Afganistan'da 75 sivilin hayatını kaybettiğini, 193'ünün de yaralandığını bildirdi.

UNAMA ayrıca, dün Pakistan'ın Kabil'e yönelik saldırılarında 4 sivilin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını belirterek, taraflara çatışmaları sonlandırma çağrısında bulundu.

?Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.