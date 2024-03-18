Pakistan, Afganistan'da Pakistan Talibanı'na ait olduğu öne sürülen sığınaklara hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Adının açıklanmasını istemeyen Pakistanlı iki güvenlik ve istihbarat görevlisine dayandırılan bilgiye göre, ordu, Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Host ve Paktika vilayetlerinde Pakistan Talibanı'na ait olduğu iddia edilen sığınakları bugün erken saatlerde havadan bombaladı.
Pakistan ordusu konuyla ilgili açıklama yapmazken, Pakistan Talibanı saldırıları doğruladı.
Afganistan'daki Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, Paktika'daki Barmal bölgesindeki saldırılarda 3 kadın ve 3 çocuğun, Host'taki saldırılarda ise 2 kadının öldüğünü belirterek saldırıları kınadı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva vilayetindeki Kuzey Veziristan bölgesinde 16 Mart'ta, askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, ardından çok sayıda intihar saldırısı gerçekleştirilmişti.
Saldırılar ve ardından düzenlenen operasyonda, 7 Pakistan askeri yaşamını yitirmiş, 6 saldırgan öldürülmüştü.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, askerlerin cenazesine katılmış ve misilleme sözü vermişti.
Son Dakika › Güncel › Pakistan, Afganistan'da Pakistan Talibanı'na ait sığınaklara hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
Okullarına ismi verilen şehidi unutmadılar Şehit Uzman Çavuş Orçun Kubat unutulmadı Adana'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı Adana'da Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu öğrencileri, okullarına ismi verilen şehidi mezarı başında ziyaret edip dua etti.
İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapan ve yasa dışı slogan atan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Gözaltı sayısı 35'e yükseldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Portakal Hafız Konağı'nda açılan Yerel Kültür Müzesini ziyaret etti. Müzede çocukluklarını hatırlayan yaşlılar duygu dolu anlar yaşadı.
Kayseri Valiliği tarafından yürütülen projeyle turizme kazandırılan Erdemli Vadisi, keşfedilmeyi bekliyor. Bizans dönemine ait kayadan oyma kilise ve yapıları barındıran vadi, turistlerin ilgisini çekiyor. Proje kapsamında vadiye karşılama binası, yürüyüş yolu ve aydınlatma gibi yenilikler yapıldı. Erdemli Vadisi'nin geleceği parlak görünüyor.
Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyon olan Yolspor, Diyarbakır'da oynadığı grup maçlarında da şampiyon olarak 2. Kademeye yükseldi. Türkiye Şampiyonası'nda finalde Adıyaman Uğurspor'u yenerek şampiyon olan Yolspor, Elazığ'ı 2. kademe maçlarında temsil edecek.
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önü ve çevresinde denetimlerini sürdürdü. Fırat Anadolu Lisesi, Şehit Emrah Horoz İmam Hatip Ortaokulu, TOKİ Fırat İlkokulu, TOKİ Fırat Ortaokulu ve Hazar Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönüm üzerine bir toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Projede, kompleksin zemin iyileştirme imalatları ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla video paylaştı. Videoda, şehit ailelerinin ve askerlerin görüntüleri yer aldı ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiirinden mısralar okundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi hakkında eleştiri yapanlara 'siz bu sürece ne katkı verdiniz?' diye sordu. Ankara'daki bir anaokulu ise Atatürk'e Vefa Valizi projesiyle çocuklara Atatürk sevgisini aşılamaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?