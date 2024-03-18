Pakistan, Afganistan'da Pakistan Talibanı'na ait sığınaklara hava saldırısı düzenledi

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Pakistan, Afganistan'da Pakistan Talibanı'na ait olduğu öne sürülen sığınaklara hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen Pakistanlı iki güvenlik ve istihbarat görevlisine dayandırılan bilgiye göre, ordu, Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Host ve Paktika vilayetlerinde Pakistan Talibanı'na ait olduğu iddia edilen sığınakları bugün erken saatlerde havadan bombaladı.

Pakistan ordusu konuyla ilgili açıklama yapmazken, Pakistan Talibanı saldırıları doğruladı.

Afganistan'daki Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, Paktika'daki Barmal bölgesindeki saldırılarda 3 kadın ve 3 çocuğun, Host'taki saldırılarda ise 2 kadının öldüğünü belirterek saldırıları kınadı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva vilayetindeki Kuzey Veziristan bölgesinde 16 Mart'ta, askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, ardından çok sayıda intihar saldırısı gerçekleştirilmişti.

Saldırılar ve ardından düzenlenen operasyonda, 7 Pakistan askeri yaşamını yitirmiş, 6 saldırgan öldürülmüştü.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, askerlerin cenazesine katılmış ve misilleme sözü vermişti.