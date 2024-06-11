Pakistan Başbakan Yardımcısı İsrail'i Gazze'deki suçlardan sorumlu tutma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Pakistan Başbakan Yardımcısı İsrail'i Gazze'deki suçlardan sorumlu tutma çağrısı yaptı

Pakistan Başbakan Yardımcısı İsrail\'i Gazze\'deki suçlardan sorumlu tutma çağrısı yaptı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, uluslararası topluma, İsrail'i Gazze'de işlediği 'ağır' suçlardan dolayı sorumlu tutma çağrısında bulundu. Dar, Gazze'de 'koşulsuz' ateşkes, ablukanın kaldırılmasını, acil insani yardım sağlanmasını ve Filistinlilerin korunmasını istedi. Ayrıca, Dar, BM Genel Sekreterine, Cammu Keşmir sorununu BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözmesi çağrısında bulundu.

11.06.2024 20:33
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Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, uluslararası topluma, İsrail'i Gazze'de işlediği "ağır" suçlardan dolayı sorumlu tutma çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dar, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"nda konuştu.

İsrail'in Gazze'de işlediği "ağır" suçlardan dolayı sorumlu tutulması konusunda uluslararası topluma çağrı yapan Dar, Gazze'de "koşulsuz" ateşkes, ablukanın kaldırılmasını, acil insani yardım sağlanmasını ve Filistinlilerin korunmasını istedi.

Dar, İsrail'in Gazze'ye yönelik "acımasız" saldırılarını kınadı.

Gazze'deki mevcut insani durumdan duyduğu "derin" endişeyi de dile getiren Dar, Pakistan'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına "sarsılmaz" bağlılığını yineledi.

Öte yandan Bakan Dar, konferans marjında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'deki durumla ilgili endişelerini dile getirdiği için Guterres'in "liderliği"ni takdir eden Dar, BM Genel Sekreterine, Cammu Keşmir sorununu BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakan Yardımcısı İsrail'i Gazze'deki suçlardan sorumlu tutma çağrısı yaptı - Son Dakika

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