Pakistan Başbakandan Dubai'deki Tragik Olay İçin Taziye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan Başbakandan Dubai'deki Tragik Olay İçin Taziye

08.03.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahbaz Şerif, Dubai'de hava savunma sisteminin düşürdüğü şarapnel sonucu ölen 2 Pakistanlı için taziye yayımladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sisteminin devreye girmesinin ardından düşen şarapnel parçası sonucu hayatını kaybeden iki Pakistan vatandaşı için taziye mesajı yayımladı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dubai'de hava savunma sisteminin müdahalesiyle düşen şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu iki Pakistanlının yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Pakistan'ın BAE'deki diplomatik misyonlarının Dubaili yetkililerle yakın temas halinde olduğunu aktaran Şerif, gerekli desteğin sağlanması ve cenazelerin ülkeye nakledilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeyi hedef alan 17 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 16'sının engellenip imha edildiği, bir füzenin ise denize düştüğü belirtilmişti. Açıklamada, 117 İHA'dan 113'ünün etkisiz hale getirildiği, 4 İHA'nın ülke topraklarına düştüğü ifade edilmişti.

Saldırılar sonucu Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, çoğu yabancı uyruklu 112 kişinin hafif ve orta şekilde yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Pakistan, Politika, Güvenlik, Güncel, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakandan Dubai'deki Tragik Olay İçin Taziye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:26:16. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan Başbakandan Dubai'deki Tragik Olay İçin Taziye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.