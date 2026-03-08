Pakistan Başbakandan Dubai'deki Tragik Olay İçin Taziye

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sisteminin devreye girmesinin ardından düşen şarapnel parçası sonucu hayatını kaybeden iki Pakistan vatandaşı için taziye mesajı yayımladı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dubai'de hava savunma sisteminin müdahalesiyle düşen şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu iki Pakistanlının yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Pakistan'ın BAE'deki diplomatik misyonlarının Dubaili yetkililerle yakın temas halinde olduğunu aktaran Şerif, gerekli desteğin sağlanması ve cenazelerin ülkeye nakledilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeyi hedef alan 17 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 16'sının engellenip imha edildiği, bir füzenin ise denize düştüğü belirtilmişti. Açıklamada, 117 İHA'dan 113'ünün etkisiz hale getirildiği, 4 İHA'nın ülke topraklarına düştüğü ifade edilmişti.

Saldırılar sonucu Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, çoğu yabancı uyruklu 112 kişinin hafif ve orta şekilde yaralandığı kaydedilmişti.