 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan Başbakanı, küresel birlik çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan Başbakanı, küresel birlik çağrısında bulundu

Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıklar ve iklim değişikliğinin yol açtığı acil durumlarla mücadele etmek için küresel birlik çağrısında bulundu. Kakar, iklim değişikliğinin sağlık politikalarına entegre edilmesinin önemini vurgulayarak, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlarla tek başına mücadele edilemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, sağlık sektöründeki işbirliğinin artırılması ve bilgi paylaşımı, ortak araştırma ve işbirliği stratejilerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı, küresel birlik çağrısında bulundu
10.01.2024 - 21:33,
Abone Ol

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıklar ve iklim değişikliğinin yol açtığı acil durumlarla mücadele etmek için küresel birlik çağrısında bulundu.

Başbakan Kakar, başkent İslamabad'da düzenlenen Küresel Sağlık Güvenliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Kovid-19 gibi hastalıkların ve 2022'de Pakistan'da yaşanan sel felaketinin vatandaşların sağlığını etkilediğini, sosyal ve ekonomik etkileri olduğunu söyledi.

İklim direncinin sağlık politikalarına ve sistemlerine entegre edilmesinin önemini vurgulayan Kakar, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlarla ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini ifade etti.

Kakar, Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıklar ve iklim değişikliğinin yol açtığı acil durumlarla mücadele etmek için küresel birlik çağrısında bulunarak, ülkesinin iklim değişikliğinden en çok etkilenen 8. ülke olduğunu dile getirdi.

Sağlık sektöründeki işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yapan Kakar, acil durumlara etkili cevap verilebilmesi için bilgi paylaşımı, ortak araştırma ve işbirliği stratejilerine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Pakistan'da 2022'de meydana gelen sellerde yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetmiş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı. Sellerin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Pakistan, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı, küresel birlik çağrısında bulundu - Son Dakika


20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31
ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24
Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var

Son Dakika
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24 Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 21:50:33. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan Başbakanı, küresel birlik çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement