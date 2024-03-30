Pakistan Başbakanı Şerif, Rusya ile işbirliğini artırmak istiyor

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya ile enerji, ticaret ve yatırım gibi çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak istediğini belirtti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, Rusya'nın İslamabad Büyükelçisi Albert P. Khorev ile bir araya geldi.

Şerif, görüşmede, 22 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, Rusya ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

İki ülke arasındaki dostluk bağlarına dikkati çeken Şerif, Rusya ile enerji, ticaret ve yatırım gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliğini geliştirmek istediklerini vurguladı.

Şerif, Rusya'yı ticaret ve yatırım bağlarını güçlendirmenin yollarını görüşmek üzere Pakistan'a heyet göndermeye çağırırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ülkeye davet etti.

Khorev ise Rusya'nın da Pakistan ile daha güçlü bağlar kurmaya ve işbirliğini artırmaya istekli olduğunu kaydetti.