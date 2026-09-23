Pakistan Başbakanı Şerif, BM\'de Şara ile Suriye\'nin yeniden inşasını görüştü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ticaret, yatırım, eğitim ve bilgi teknolojileri alanlarında işbirliğinin genişletilmesi ile Suriye'nin yeniden inşa sürecini ele aldı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında bir araya geldiklerini bildirdi.

Başbakan Şerif, görüşmede iki ülke arasındaki üst düzey temasların artırılması ile ticaret, yatırım, eğitim ve bilgi teknolojileri alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi yoluyla ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını aktardı.

Pakistan'ın Suriye'nin yeniden inşasına ve ekonomik toparlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade eden Şerif, ülkesinin Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğinin sürdüğünü kaydetti.

Şerif, görüşmede ayrıca Filistin'deki mevcut durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.