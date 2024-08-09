Pakistan Başbakanı Şerif, Muhammed Yunus ile işbirliğini geliştirmek istiyor

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık etmeye başlamasının ardından bu ülkeyle işbirliğini geliştirmek istediklerini bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şerif, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bangladeş'te geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık etmeye başlayan Muhammed Yunus'a "en içten tebrik"lerini sundu.

Yunus'a görevinde başarılar dileyen Şerif, "Önümüzdeki günlerde Yunus'la Pakistan ve Bangladeş arasındaki işbirliğini derinleştirmek üzere çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.