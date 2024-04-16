Pakistan Başbakanı, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için talimat verdi

Güncel

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin petrol ithalatını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkarma talimatı verdi.

Radio Pakistan'ın haberine göre, Başbakan Şerif, başkent İslamabad'daki toplantıda Enerji Bakanlığından yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmasını istedi.

Pakistan'ın enerji ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için yıllık 27 milyar dolar değerinde petrol ithal ettiğini hatırlatan Şerif, Bakanlığa petrol ithalatının güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi alternatif enerji kaynakları kullanılarak azaltılması için çalışılması talimatı verdi.

Şerif ayrıca Bakanlığa, ülkesinin enerji dağıtım sisteminin güçlendirilmesi için yatırım çağrısı yaptı.