Pakistan Başbakanı, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için talimat verdi - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için talimat verdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkenin petrol ithalatını azaltmak ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için Enerji Bakanlığına talimat verdi. Şerif, petrol ithalatının güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi alternatif enerji kaynaklarıyla azaltılması ve enerji dağıtım sisteminin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmasını istedi.

16.04.2024 11:41  Güncelleme: 11:46
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin petrol ithalatını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkarma talimatı verdi.

Radio Pakistan'ın haberine göre, Başbakan Şerif, başkent İslamabad'daki toplantıda Enerji Bakanlığından yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmasını istedi.

Pakistan'ın enerji ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için yıllık 27 milyar dolar değerinde petrol ithal ettiğini hatırlatan Şerif, Bakanlığa petrol ithalatının güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi alternatif enerji kaynakları kullanılarak azaltılması için çalışılması talimatı verdi.

Şerif ayrıca Bakanlığa, ülkesinin enerji dağıtım sisteminin güçlendirilmesi için yatırım çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Pakistan, Güneş, Politika, Güncel, Son Dakika

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