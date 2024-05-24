Pakistan, bombalı saldırıda hayatını kaybeden 5 Çinli'nin ailelerine tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Pakistan, bombalı saldırıda hayatını kaybeden 5 Çinli'nin ailelerine tazminat ödeyecek

Pakistan, bombalı saldırıda hayatını kaybeden 5 Çinli\'nin ailelerine tazminat ödeyecek

Pakistan, 26 Mart'ta düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 5 Çinli'nin ailelerine toplam 2,58 milyon dolar tazminat ödeyecek. Ayrıca saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı şoförün ailesine de 8 bin 950 dolar tazminat verilecek.

24.05.2024 12:46
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Pakistan, bombalı saldırıda hayatını kaybeden 5 Çinli'nin ailelerine toplam 2,58 milyon dolar (yaklaşık 83 milyon 250 bin lira) tazminat ödeyecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb, 26 Mart'ta işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere tazminat ödenmesini onayladı.

Bu kapsamda ölen 5 Çinli'nin ailelerine toplam 2,58 milyon dolar tazminat ödenecek.

Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı şoförün ailesine de 8 bin 950 dolar (yaklaşık 289 bin lira) verilecek.

Ne olmuştu ?

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna, 26 Mart'ta düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Çinli yetkililerden oluşan bir ekip, saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya katılmak üzere 29 Mart'ta Pakistan'a gelmişti.

Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) tarafından yürütülen operasyonda, Çinli mühendisler ve işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen saldırıyla ilişkili 4 kişi, 29 Mart'ta yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan, bombalı saldırıda hayatını kaybeden 5 Çinli'nin ailelerine tazminat ödeyecek - Son Dakika

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