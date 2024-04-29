Pakistan Cumhurbaşkanı, Türk Kara Kuvvetleri Komutanına nişan verdi

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na "Pakistan İmtiyaz Nişanı"nı tevdi etti.
Pakistan Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende iki ülkenin askeri yetkilileri ile diplomatları hazır bulundu.
Zerdari, 20 Nisan'da resmi ziyaretler kapsamında Pakistan'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a da aynı nişanı tevdi etmişti.
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