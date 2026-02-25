Pakistan'da 34 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan'da 34 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

25.02.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da düzenlenen operasyonlarda 34 militan etkisiz hale getirildi, 26 TTP ve 8 BLA üyesi.

Pakistan'da güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda 34 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin "yüksek tempolu, istihbarat odaklı operasyonlar" düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda Pakistan Talibanı (TTP) ve Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) hedef alındığı aktarılırken, 24 Şubat'ta 26 TTP üyesinin ve 8 BLA üyesinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Operasyonlar sonucu TTP'ye ait olduğu ifade edilen silahlar ve mühimmatların ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Pakistan güvenlik güçleri, ülkenin sınırlarını savunma konusundaki kararlılıklarını ve sarsılmazlıklarını sürdürmektedir." denildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonların başarısını tebrik ederek, terörizmin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de hükümetin, ülkedeki terörizmi ortadan kaldırmaya kararlı olduğu mesajını yineledi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Güvenlik, Militan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da 34 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan herkesi ters köşe yapacak sözler İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama "İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı Çığlıklara ilk komşular koştu Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu
Görüntüler geldi Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

21:54
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
21:30
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 22:17:11. #7.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da 34 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.