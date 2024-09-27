Pakistan'da Aşiretler Arasında Çatışma: 60 Ölü - Son Dakika
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Pakistan'da Aşiretler Arasında Çatışma: 60 Ölü

Hayber Pahtunhva'daki çatışmalarda 60 kişi öldü, yaralı sayısı ise onlarla ifade ediliyor.

27.09.2024 18:17
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 20 Eylül'de başlayan ve Şii-Sünni aşiretleri arasında yaşanan çatışma sonucu ölü sayısı 60'ı buldu.

Pakistan basınına açıklamada bulunan Hayber Pahtunhva Valisi Faysal Karim Kundi, kayıplara dair detayları paylaştı.

Kundi, yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 60 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını aktardı.

20 Eylül'de Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram ilçesinde tartışmalı arazi üzerinde inşa edilen yapı nedeniyle rakip aşiretlerin arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışma çıkmıştı.

Temmuzda da söz konusu aşiretler arasında silahlı çatışma yaşanmış 50 kişi ölmüş, 226 kişi de yaralanmıştı.

Güvenlik güçlerinin araya girmesi sonucu ağustosta aşiretler arasında uzlaşı sağlanmış ancak taraflar geçen hafta tekrar çatışmıştı.

Çatışmalar nedeniyle kapalı kalan ana yollar, pazarlar ve okullar, insanların eğitimden mahrum bırakarak gıda, ilaç ve yakıt gibi ürünlere ulaşımını zorlaştırıyor.

Taraflar arasında uzlaşı sağlanması için yerel yetkililer ve bölgenin kanaat önderlerinin çabaları da devam ediyor.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA

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