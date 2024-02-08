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Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy verme işleminin tamamlandığı Pakistan'da askıya alınan cep telefonu ve mobil internet hizmetleri "kısmen" düzeltildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinin bazı bölgelerinde askıya alınan cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin kısmen düzeltildiği belirtildi.

Açıklamada, askıya alınan cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin kısa sürede tüm ülkede düzeltileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığından oy verme işlemi başlamadan önce yapılan açıklamada, genel seçimlerde "kanun ve düzeni korumak" amacıyla ülke genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, son saldırılarda masumların hayatını kaybettiğine işaret edilerek, kamu düzeninin korunması ve potansiyel tehditlerle mücadele için güvenlik tedbirlerinin önemli olduğu kaydedilmişti.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, cep telefonu ve internet hizmetlerinin askıya alınmasına tepki göstermişti.