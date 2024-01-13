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Pakistan'da bombalı saldırı ve çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da bombalı saldırı ve çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırı ve çıkan çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetti, 7 militan etkisiz hale getirildi. Belucistan eyaletinde askeri konvoya yapılan uzaktan kumandalı bomba saldırısında 5 asker yaşamını yitirirken, çıkan çatışmada 3 militan etkisizleştirildi. Hayber Pahtunhva eyaletinde ise Kuzey Veziristan ve Dera İsmail Han bölgelerinde çıkan çatışmalarda 4 militan etkisiz hale getirildi. Militanların hangi örgüte üye olduğu ise henüz bilinmiyor.

Pakistan\'da bombalı saldırı ve çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetti
13.01.2024 - 23:33,
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Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırı ve çıkan çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetti, 7 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletinin Keç bölgesinde militanlar, askeri konvoya uzaktan kumandalı bomba ile saldırı düzenledi.

Bombalı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, çıkan çatışmada 3 militan etkisizleştirildi.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan ve Dera İsmail Han bölgelerinde çıkan çatışmalarda da 4 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan'da bombalı saldırı ve çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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