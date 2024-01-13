Pakistan\'da bombalı saldırı ve çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırı ve çıkan çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetti, 7 militan etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletinin Keç bölgesinde militanlar, askeri konvoya uzaktan kumandalı bomba ile saldırı düzenledi.
Bombalı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, çıkan çatışmada 3 militan etkisizleştirildi.
Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan ve Dera İsmail Han bölgelerinde çıkan çatışmalarda da 4 militan etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.
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