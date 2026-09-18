Pakistan'da cami yakınındaki patlamada 15 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Pakistan'da cami yakınındaki patlamada 15 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir cami yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir cami yakınında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi
Kaynak: AA
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