Pakistan\'da eski Başbakan Navaz Şerif suçsuz bulundu

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Navaz Şerif'i 2018'deki yolsuzluk davasında aldığı mahkumiyet kararını bozarak suçsuz buldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde, Şerif'in hakkındaki cezaya yaptığı itiraz değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, 2018'deki bir yolsuzluk davasında aldığı mahkumiyet kararını bozarak Şerif'in suçsuz olduğuna karar verdi.

Böylelikle eski Başbakan Şerif, hakkındaki yolsuzluk davalarının sonuncusundan da aklanmış oldu.

Şerif, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında verilen "siyasetten ömür boyu men cezasını" kaldırmasını bekliyor. Şayet söz konusu yasak kalkarsa, Şerif'in Şubat 2024'teki genel seçimlere katılmasının önünde herhangi bir engel kalmamış olacak.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, 29 Kasım'da da İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 lüks daire satın almasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı yolsuzluk davasında Şerif'in beraatine karar vermişti.

Şerif, Aralık 2019'da yargılandığı bir başka yolsuzluk davasından beraat etmişti ancak Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), söz konusu davada suçsuz bulunmasına karşı itirazda bulunmuştu. NAB tarafından yapılan itiraz da Kasım 2023'te mahkemece reddedilmişti.

Navaz Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa Pakistan'ın başbakanı olarak görev yaptı.

Pakistan'da genel seçimlerin 8 Şubat 2024'te yapılması bekleniyor.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de gerçekleştirilmiş ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan parlamentosunda 10 Nisan 2022'deki güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.