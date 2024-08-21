Pakistan'da İnternet Hızı Yavaşlaması: Hasarlı Kablodan Kaynaklanıyor

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Pakistan'da son dönemde internet hızındaki yavaşlamanın, deniz altındaki hasarlı bir kablodan kaynaklandığı, sorunun 27 Ağustos'a kadar çözüleceği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA) Başkanı Emekli Tümgeneral Hafızur Rahman, günler süren tartışmaların ardından internet hızındaki yavaşlamayla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Rahman, yavaşlamanın deniz altındaki hasarlı bir kablodan kaynaklandığını söyledi.

Pakistan'a bağlı 7 fiber optik kablodan birinin hasarlı olduğunu dile getiren Rahman, sorunun 27 Ağustos'a kadar çözüleceğini söyledi.

"300 milyon doların üzerinde ekonomik kayıp" vurgusu

Pakistan İnternet Hizmeti Sağlayıcıları Birliği (WISPAP) ile Pakistan Yazılım Evleri Birliği (P@SHA), yaşanan internet kesintileri sebebiyle Şahbaz Şerif hükümetini eleştirerek, bu durumun serbest çalışanlara, bilgi ve teknoloji uzmanlarına ve genel olarak dijital ekonomiye finansal zarar verdiğini vurguladı.

P@SHA, iş dünyasının şikayetlerini ve itibar zararını göz önünde bulundurarak, internetteki yavaşlama sebebiyle oluşan ekonomik kaybın tahmini 300 milyon doların üzerinde olduğunu açıkladı.

WISPAP Başkanı Şahzad Arşad ise güvenli internet bağlantısının ülkenin dijital ekonomisinin temel dayanağı olduğunu ve iş dünyası ile çok sayıda bireyin buna bağlı çalıştığını dile getirerek, "İş dünyası ve bireysel çalışanlar operasyonlarını sürdürmekte zorlanıyor. İnternetteki yavaşlık onların hayatta kalma mücadelelerini tehdit ediyor." dedi.

Pakistan Bilgi ve Teknoloji Bakanı Şaza Fatma Khavaja, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Yemin ederim Pakistan hükümeti interneti engellemedi veya yavaşlatmadı. Hükümet uzmanlarla görüşüyor ve gece gündüz sorunu bulmak için uğraşıyor." diye konuşmuştu.

Pakistan'da birkaç haftadır devam eden internet hızındaki yavaşlama, yüzde 40'lara ulaştı. 241,49 milyon nüfusa sahip Pakistan'da 111 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Nüfusun neredeyse yarısı, sosyal medya platformlarına erişimde ve bunları kullanmada sorun yaşıyor.