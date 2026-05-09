Pakistan'da Karakola Bombalı Saldırı: 3 Polis Öldü
Pakistan'da Karakola Bombalı Saldırı: 3 Polis Öldü

09.05.2026 22:49
Pakistan'ın Bannu bölgesinde intihar bombacısı ve silahlı saldırganların düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzeybatısında karakola düzenlenen bombalı saldırının ardından çıkan çatışmada en az 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilisi Zahid Han, yaptığı açıklamada, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde bir intihar bombacısı ve beraberindeki silahlı saldırganların karakol yakınında bomba yüklü aracı infilak ettirdiğini belirtti.

Patlamanın etkisiyle yakınlardaki birçok evin ve karakolun yıkıldığını aktaran Han, patlamanın ardından çıkan çatışmada 3 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

