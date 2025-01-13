Pakistan'da Maden Göçüğü: 11 Ölü

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İSLAMABAD, 13 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısında yer alan Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan madencilerin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Müfettiş Abdul Ghani Baloch, basına yaptığı açıklamada, göçüğün eyaletin yönetim merkezi olan Ketta'da perşembe gecesi metan gazı birikmesi nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Baloch, biriken gazın patlaması üzerine madende göçük meydana geldiğini ve 10'dan fazla madencinin mahsur kaldığını belirtti.

Baloch, kurtarma ekipleri, madencilik mühendisleri ve uzman personelin de aralarında bulunduğu bir ekibin enkazı kaldırmak ve madene erişim sağlamak için aralıksız çalıştığını ifade etti. Ancak patlamada madenin tamamen çökmesi ve tüm girişlerin kapanması nedeniyle kurtarma çalışmalarında ciddi zorluklar yaşandı ve kurtarma süreci yavaş ilerledi.

Kurtarma ekipleri, ağır makineler kullanarak yaklaşık 1100 metre derinliğe kadar enkazı temizledi. Madenciler yaklaşık 1200 metre derinlikte mahsur kalmışlardı.

Göçük altında mahsur kalan en az bir madencinin daha cansız bedenine ulaşılmak üzere çalışmalar devam ediyor.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu'nun yakın tarihli bir raporuna göre sağlık ve güvenlik önlemlerinin eksikliği ve düzensiz denetimler nedeniyle Pakistan'da maden kazaları oldukça yaygın.