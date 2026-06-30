Pakistan'da Merkezi Aşevi Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Pakistan'da Merkezi Aşevi Projesi İmzalandı

Pakistan\'da Merkezi Aşevi Projesi İmzalandı
30.06.2026 15:19
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TİKA, Rawalpindi'de 15 bin kişiye sıcak yemek sunacak merkezi aşevi kurma projesini başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan'da toplumun kırılgan kesimlerine yönelik sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilecek " Rawalpindi'de Merkezi Aşevi Kurulması Projesi" için mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun da katıldığı törende, Pakistan Yoksulluğun Azaltılması ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) Genel Müdürü Senatör Shaheen Khalid Butt ile TİKA İslamabad Program Koordinatörü Saliha Tuna projeye ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Proje kapsamında Rawalpindi ve İslamabad bölgesinde günlük 15 bin kişiye kadar yemek hazırlama kapasitesine sahip, uluslararası hijyen standartlarına uygun, tam donanımlı ve yarı otomasyonlu bir merkezi aşevi kurulacak.

TİKA tarafından işletmeye hazır şekilde teslim edilecek tesis, Pakistan Bait-ul-Mal tarafından sürdürülebilir şekilde işletilerek başta yetim çocuklar, düşük gelirli aileler, hasta refakatçileri, geçici barınma merkezlerinden yararlanan bireyler, işçiler ve diğer ihtiyaç sahibi gruplara düzenli sıcak yemek hizmeti sunacak.

İmza töreninde konuşan Pakistan Bait-ul-Mal Genel Müdürü Senatör Butt, projenin iki kurum arasındaki güçlü işbirliğinin yeni bir göstergesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin bugüne kadar Pakistan'da hayata geçirdiği kalkınma projelerinin iki ülke arasındaki kardeşliğin somut yansımaları olduğunu ifade etti.

Günlük 15 bin kişiye hizmet verecek merkezi aşevinin ihtiyaç sahiplerine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Butt, Türkiye'ye teşekkür etti.

Butt, gelecekte de TİKA ile işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Büyükelçi Neziroğlu da Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin diplomatik bağların ötesinde güçlü bir kardeşlik anlayışına dayandığını belirtti.

Neziroğlu, Türkiye'nin TİKA başta olmak üzere tüm kurumlarıyla Pakistan'ın kalkınma sürecine katkı sunmaya ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Merkezi Aşevi Projesi İmzalandı - Son Dakika

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