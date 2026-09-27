Pakistan'da öğrenci, yapay zeka tavsiyesiyle babasını zehirlemeye çalıştı, tutuklandı - Son Dakika
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Pakistan'da öğrenci, yapay zeka tavsiyesiyle babasını zehirlemeye çalıştı, tutuklandı

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Pakistan'da lise öğrencisinin, yapay zekadan 'ölümcül olabilecek bir maddenin nasıl uygulanacağı' konusunda tavsiye alarak babasını zehirlemeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. NCCIA'nın operasyonunda evinde laboratuvar kuran öğrenci hakkında soruşturma açıldı.

Pakistan'da bir lise öğrencisinin "ölümcül olabilecek bir maddenin nasıl uygulanacağı" konusunda yapay zekadan tavsiye alarak babasını zehirlemeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Ulusal Siber Suç Soruşturma Ajansı (NCCIA), otomatik bir sistem aracılığıyla alınan ihbar sonrası Pencap eyaletinin Bahawalpur kentinde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda lise ikinci sınıf öğrencisi 17 yaşında bir kişinin "Breaking Bad" isimli Amerikan suç dizisini izleyip kimyasal deneyler yapmak amacıyla evinde küçük bir laboratuvar kurduğu saptandı.

Bu kişinin "ölümcül olabilecek bir maddenin nasıl uygulanacağı" konusunda yapay zekadan tavsiye aldığı ve bu doğrultuda ülke içi ve dışından kimyasal maddeler temin ettiği tespit edildi.

Zehirlemek amacıyla evde karışım hazırlamak ve bu maddeyi kullanarak babasını zehirlemeye çalışmakla suçlanan kişi tutuklandı.

Olayın koşulları, kullanılan kimyasalların niteliği ve şüphelinin internetteki faaliyetlerini belirlemek üzere soruşturma açıldı.

ABD'de 2008-2013 yılları arasında yayımlanan "Breaking Bad" dizisi, akciğer kanseri teşhisi konulan bir kimya öğretmeninin, ailesinin geleceğini güvence altına almak amacıyla eski bir öğrencisiyle birlikte metamfetamin üretip satmasını konu ediniyor.

Kaynak: AA
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