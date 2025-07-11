Pakistan'ın güneybatısında iki yolcu otobüsünü durduran silahlı saldırganlar, kaçırdıkları 9 yolcuyu öldürdü.
Belucistan'ın Ketta kentinden Pencap eyaletine gitmekte olan otobüslerdeki yolculara yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapan bölge yetkilisi Saadat Husain, saldırganların otobüsleri otoyolda durdurduktan sonra 9 kişiyi kaçırdığını bildirdi.
Kaçırdıkları yolcuları öldüren saldırganların olay yerinden kaçtığını belirten Husain, zanlıların yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğünü ve cesetlerin otoyol boyunca bulunduğunu ifade etti.
Pencap'ın Dera Gazi Han bölgesi yetkilisi Ashfaq Chaudhry ise saldırganların özellikle Pencap'tan gelen yolcuları hedef aldığını söyledi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Belucistan'da yolcuların "vahşice öldürülmesini" kınayarak olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu açıkladı.
Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Otobüs Saldırısı: 9 Yolcu Öldürüldü - Son Dakika
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