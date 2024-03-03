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- Pakistan'da Şahbaz Şerif yeniden başbakan seçildi

İSLAMABAD - Pakistan'da Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın lideri eski Başbakan Şahbaz Şerif, parlamentoda yapılan oylamada yeniden başbakan seçildi.

Pakistan'da 8 Şubat'ta gerçekleştirilen seçimde eski Başbakan Imran Khan'ın desteklediği bağımsızlar 266 sandalyeli Ulusal Meclis'te 92 sandalye kazanarak seçimde en fazla sandalye kazanan grup olurken, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ise 79 sandalye kazanarak seçimde ikinci olmuştu. Hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli olan 134 sandalye sayısına ulaşamadığı ülkede Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ve Pakistan Halk Parti bir koalisyon hükümeti kurmayı kabul etmişti. Yeni parlamentonun oluşmasından yaklaşık 3 hafta yeni başbakan belli oldu. Pakistan parlamentosunda bugün yapılan seçimlerde Müslüman Ligi-Navaz'ın lideri eski Başbakan Şahbaz Şerif yeniden başbakan seçildi. 72 yaşındaki Şerif, parlamentoda yapılan oylamada 201 oy olarak ülkenin 24. Başbakanı oldu. Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin adayı Omer Ayub Khan ise 92 oy aldı.

Parlamentoda oylamaya geçilmeden önce Sünni İttihad Konseyi Partisi'nin milletvekillerinin protestosu damga vurdu. Milletvekilleri sloganlar atarak Khan'ın serbest bırakılmasını ve Şahbaz Şerif'in seçimlere hile karıştırdığını iddia etti.

Khan hükümeti düşmüştü

2018'de yapılan son genel seçimi kazanan Imran Khan'ın hükümeti, 10 Nisan 2022'de parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla düşmüştü. Parlamentoda yapılan oylamada, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş, Ağustos 2023'e kadar görevde kalmıştı. Daha sonra ülkeyi genel seçime kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı ise Anwaarul Hak Kakar olmuştu.