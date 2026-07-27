Pakistan'da Sel Felaketi: 109 Ölü

??????? Pakistan'da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle son bir ayda 109 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu, ülke genelinde etkisini sürdüren muson yağmurları ve sellere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 109 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin büyük bölümünün ev ve çatıların çökmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin yaklaşık yarısının Hayber Pahtunhva eyaletinde olduğu kaydedilen açıklamada, şiddetli yağışların süreceği uyarısında bulunuldu.