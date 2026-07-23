Pakistan'da Sel Felaketi: 37 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Sel Felaketi: 37 Kişi Hayatını Kaybetti

23.07.2026 09:32
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Hayber Pahtunhva ve Pencap'ta şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ile Pencap eyaletlerinde şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Dawn gazetesinin haberine göre Hayber Pahtunhva, Pencap'ın yanı sıra Gilgit Baltistan bölgesinde muson mevsimi nedeniyle 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açıyor.

Yetkililer, ani seller, yıldırım isabet etmesi, elektrik çarpması gibi şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda Hayber Pahtunhva'da 20 kişinin, Pencap'ta 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece ülkede şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Öte yandan, Gilgit Baltistan ile Pakistan'ın idaresindeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu tarladaki mahsuller ve bölge sakinlerinin evleri zarar gördü.

Kaynak: AA

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