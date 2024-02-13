Pakistan\'da tutuklu İmran Han\'ın partisi PTI, 2 siyasi partiyle ittifak kuracak

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Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinde hükümet kurabilmek için iki siyasi partiyle ittifak yapacak.

PTI Sözcüsü Rauf Hasan, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, PTI destekli bağımsız milletvekillerinin, Ulusal Meclis ve Pencap Meclisinde ülkedeki Şiilerin siyasi grubu Müslümanların Birlik Meclisi Partisi (MVMP), Hayber Pahtunhva Meclisinde ise Cemaat-i İslami Partisi ile ittifak kuracağını söyledi.

Hasan, bu kararın, İmran Han'ın talimatı doğrultusunda alındığını aktardı.

MVMP, Ulusal Mecliste 1, Cemaat-i İslami ise Hayber Pahtunhva Meclisinde 3 sandalyeye sahip.

70 sandalyenin dağılımı ve olası senaryolar

Pakistan Ulusal Meclisi'nde 336 sandalye bulunuyor.

Ulusal Meclis'teki 336 sandalyeden 60'ı kadınlara, 10'u ise dini azınlıklara ayrılmış durumda. Bu, sadece 266 sandalye için milletvekillerinin yarıştığı anlamına geliyor.

Bu 70 sandalye de oyların yüzde 5'inden fazlasını alan "siyasi partiler" arasında nispi temsil yoluyla paylaştırılıyor. Söz konusu 70 sandalye için milletvekilleri aday olmuyor.

Söz konusu 70 sandalyenin siyasi partiler arasında paylaştırılması, bir sonraki hükümetin başbakanının kim olacağı konusunda önemli bir rol oynayacak.

Seçimlere bağımsız milletvekilleriyle girdiği için PTI, bu 70 sandalyeden faydalanamıyor.

PTI'nın 93 bağımsız milletvekili Ulusal Meclis'te 1 sandalyeye sahip olan MVMP'ye katılacak. MVMP ise 94 sandalyeyle Ulusal Meclis'in en büyük partisi olacak ve söz konusu 70 sandalyenin 26'sını alacak.

Böyle bir senaryoda MVMP'nin sandalye sayısı 120'ye çıkmış olacak. Ancak bu durumda bile PTI-MVMP ittifakı, hükümeti kuracak salt çoğunluk olan 169 sandalyeye çıkamıyor.

İmran Han'ın partisinin hükümet kurmak için farklı siyasi partilerle de ittifak kurması gerekiyor.

PML-N, PPP ve MQM-P ile ittifak kapıları kapatıldı

Geo News televizyonundaki habere göre, PTI Genel Başkanı Gohar Han, beraberindeki bir heyetle Ravalpindi'deki Adiala Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmran Han ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gohar Han, İmran Han'ın, PML-N, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve MQM-P ile koalisyon için ittifak yapılmasını istemediğini duyurdu.

Gohar Han, İmran Han'ın gerek Ulusal Mecliste ve gerek Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerinde PTI'nın hükümeti kurmasını istediğini aktararak, bunun için PML-N, PPP ve MQM-P dışındaki siyasi partilerle ittifak görüşmeleri yapılacağını belirtti.

PTI'nın başbakanlık koltuğu için henüz bir isim belirlemediğine değinen Gohar Han, seçim sonuçlarına çeşitli şehirlerdeki mahkemelerde itiraz ettiklerini ve Anayasa Mahkemesine de itiraz edeceklerini aktardı.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve bu oyların rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor.

"Navaz Şerif dördüncü defa başbakan olacak" vurgusu

PML-N'den eski Başbakan Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, PTI destekli bağımsız milletvekilleri hükümeti kuracak çoğunluğa sahipse, PML-N'nin muhalefet sandalyelerinde oturmaya hazır olduğunu söyledi.

Şerif, bağımsız milletvekillerinin katılımıyla Ulusal Mecliste PML-N'nin sandalye sayısının 80'e çıktığını ve gelecek günlerde bu sayının artacağını ifade etti.

Ağabeyi eski Başbakan Navaz Şerif'in dördüncü defa başbakan olacağını vurgulayan Şahbaz Şerif, koalisyon hükümeti kurulması için partisinin herkesi davet edeceğini dile getirdi.

PPP'den PML-N'ye destek açıklaması

PPP Eş Başkanı Bilaval Butto Zerdari, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, PPP'nin, Ulusal Meclis'te PML-N'nin başbakan adayını destekleyeceğini açıkladı.

Zerdari, PPP'nin federal hükümete katılmayacağını ifade ederek, "Devam eden siyasi istikrarsızlığa son vermek istiyoruz. Eğer PML-N'yi desteklemezsek ülke yeniden seçime gidecek." dedi.

Babası eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olacağını belirten Zerdari, Ulusal Meclis Başkanlığı ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcılığı için de kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

PPP ve bazı küçük siyasi partilerin desteğiyle PML-N parlamentoda çoğunluğu yakalayabilir.

Hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına iktidar olmak için yeterli çoğunluğu elde edemiyor. Bu sebeple siyasi partiler arasında koalisyon hükümeti kurulması için görüşmeler yapılıyor. Ulusal Mecliste hükümetin kurulması için 169 salt çoğunluk gerekiyor.

8 Şubat'ta 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste bağımsız milletvekilleri 101 sandalye kazanmıştı. Söz konusu 101 sandalyenin 93'ü PTI destekli bağımsız milletvekillerine ait.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N 75, Bilaval Butto Zerdari'nin Eş Başkanlığını yaptığı PPP 54 ve MQM-P 17 sandalye kazanmıştı.

Ulusal Meclisteki iki sandalye için seçimler, sırasıyla bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.