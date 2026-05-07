Pakistan'dan ABD-İran Anlaşma Umudu
Pakistan'dan ABD-İran Anlaşma Umudu

07.05.2026 13:07
Pakistan, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanacağına dair umutlu ve süreci takip ediyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduklarını ve yakında anlaşma sağlanmasını beklediklerini bildirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre Andrabi, düzenlediği basın toplantısında, İslamabad'ın taraflar arasındaki süreci yakından takip ettiğini söyledi.

ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması hususunda umutlu olduklarını ve yakında anlaşma gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Andrabi, anlaşma taslağının tek sayfa mı yoksa daha uzun mu olacağı konusunda yorum yapamayacağını belirtti.

Pakistan'ın, iki ülke arasındaki gerilimin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini desteklediğini vurgulayan Andrabi, Başbakan Şahbaz Şerif'in mevcut "ivmenin" kalıcı anlaşmaya dönüşerek bölge ve ötesi için sürdürülebilir barış ve istikrar sağlayacağı umudunu dile getirdiğini kaydetti.

Axios'un ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran ile ABD'nin savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptı imzalamaya yakın oldukları iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da dün, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu ve sürecin 1 haftada sonuca ulaşmasını beklediğini belirtmişti.

Pakistanlı yetkililer, Anadolu Ajansına yaptıkları açıklamada, İslamabad yönetiminin gelecek hafta ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmayı beklediğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
