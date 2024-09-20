Pakistan’dan Hindistan’a İndus Sular Anlaşması Vurgusu - Son Dakika
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Pakistan’dan Hindistan’a İndus Sular Anlaşması Vurgusu

Pakistan, Hindistan'dan İndus Sular Anlaşması'na uymasını isteyerek anlaşmanın önemine dikkat çekti.

20.09.2024 12:19
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Pakistan, Hindistan'dan 1960 yılında Dünya Bankası garantörlüğünde imzalanan 64 yıllık İndus Sular Anlaşması'na (IWT) uymasını istedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, başkent İslamabad'da haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İndus Sular Anlaşması'nın yıllardır iki ülkenin çıkarına hizmet eden önemli bir anlaşma olduğunu bildiren Beluç, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun, su paylaşımına ilişkin ikili anlaşmaların altın standardı olduğuna inanıyoruz. Pakistan, anlaşmanın uygulanmasını tam olarak taahhüt ediyor. Hindistan'ın da anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz."

İki ülkenin "İndus Komiserleri" adlı ortak bir mekanizmaya sahip olduğunu hatırlatan Beluç, "Pakistan, ekolojik dengeyi sağlamak, çevremizi korumak ve çevre üzerindeki olumsuz adımlardan kaçınmak konusunda ortak sorumluluğumuz olduğuna inanmaktadır. Anlaşma ile ilgili tüm sorunların bu mekanizmada tartışılabileceğine inanıyoruz." dedi.

Hindistan, anlaşmanın gözden geçirilmesini istemişti

Hindistan, 30 Ağustos'ta İslamabad yönetimine bildirimde bulunmuş, söz konusu anlaşmanın gözden geçirilmesini talep etmişti.

Pakistan, Hindistan'ı batı nehirleri üzerinde barajlar inşa ederek anlaşmayı "sürekli ihlal etmekle" suçlarken Yeni Delhi, İslamabad'ın anlaşmanın bir sonucu olarak Yeni Delhi'den daha fazla suyu kontrol ettiğini düşünüyor.

Hindistan ayrıca Tibet'ten doğan ve Hindistan'ın sulama ihtiyacının üçte birini karşılayan Brahmaputra Nehri'nde baraj inşası ve nehrin yönünün değiştirilmesi konusunda da Çin ile su anlaşmazlığı yaşıyor.

İndus Suları Anlaşması

Pakistan ile Hindistan arasında Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej'in kontrolü Hindistan'a; Indus, Jhelum ve Chenab'ın kontrolü de Pakistan'a verilmişti.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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